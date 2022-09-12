Кострома, 12 сентября 2022, 12:28 — REGNUM Управлять Шарьей, Чухломой и Судиславским районом Костромской области будут представители «Единой России». Об этом со ссылкой на информацию об итогах голосования, опубликованную Избирательной комиссией региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Единая Россия»
«Единая Россия»
Yaroslavl.er.ru

На выборах в Шарье с результатом в 76,29% на третий срок избрался действующий глава Эдуард Неганов. Его конкурентами были 38-летний самовыдвиженец, пресс-секретарь КПРФ Максим Гарин и инженер Евгений Дреер, выдвинутый ЛДПР. Они получили почти равное количество голосов — 10,76% и 10,96% соответственно. Явка составила 17,28% (18% в 2017 году). Участвовать в выборах также хотел 38-летний самовыдвиженец Илья Козлов. Мужчина работает тренером по плаванию и был судим за выращивание наркотических растений. Он получил отказ в регистрации, поскольку не смог собрать необходимое количество подписей в свою поддержку.

Руководить Чухломой будет бывший директор муниципальной котельной — 51-летний Александр Лебедев, окончивший мореходное училище в 1990 году в Петергофе. Он набрал 84,26% голосов при явке 17,67%. Его единственным оппонентом была предпринимательница Марина Смирнова. Она шла на выборы от ЛДПР. Прежняя глава Чухломы Марина Гусева, в прошлом руководитель местного центра комплексного социального обслуживания населения, заявляться на выборы не стала.

В Судиславском районе на новый срок избрался Игорь Филинков, начавший руководить муниципалитетом с 2017 года. Он набрал 70,65% голосов. Его конкуренты — корректор местной газеты «Сельская жизнь» Лариса Лебедева и 21-летняя студентка Костромского госуниверситета Виктория Хрястова (ЛДПР) получили по 22,71% и 4,44%. Явка составила 23,35%, что ниже, чем на прошлых выборах. В выборах хотел участвовать глава Судиславского сельского поселения, депутат Владимир Черкасов. Он выдвигался не от партии, а от общественного экологического движения «Кедр», но получил отказ в регистрации. Территориальная избирательная комиссия признала его подписи на выдвижение недостоверными.

Всего с 9 по 11 сентября 2022 года в Костромской области прошло 17 избирательных кампаний.

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