Кострома, 12 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Управлять Шарьей, Чухломой и Судиславским районом Костромской области будут представители «Единой России». Об этом со ссылкой на информацию об итогах голосования, опубликованную Избирательной комиссией региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yaroslavl.er.ru «Единая Россия»

На выборах в Шарье с результатом в 76,29% на третий срок избрался действующий глава Эдуард Неганов. Его конкурентами были 38-летний самовыдвиженец, пресс-секретарь КПРФ Максим Гарин и инженер Евгений Дреер, выдвинутый ЛДПР. Они получили почти равное количество голосов — 10,76% и 10,96% соответственно. Явка составила 17,28% (18% в 2017 году). Участвовать в выборах также хотел 38-летний самовыдвиженец Илья Козлов. Мужчина работает тренером по плаванию и был судим за выращивание наркотических растений. Он получил отказ в регистрации, поскольку не смог собрать необходимое количество подписей в свою поддержку.

Руководить Чухломой будет бывший директор муниципальной котельной — 51-летний Александр Лебедев, окончивший мореходное училище в 1990 году в Петергофе. Он набрал 84,26% голосов при явке 17,67%. Его единственным оппонентом была предпринимательница Марина Смирнова. Она шла на выборы от ЛДПР. Прежняя глава Чухломы Марина Гусева, в прошлом руководитель местного центра комплексного социального обслуживания населения, заявляться на выборы не стала.

В Судиславском районе на новый срок избрался Игорь Филинков, начавший руководить муниципалитетом с 2017 года. Он набрал 70,65% голосов. Его конкуренты — корректор местной газеты «Сельская жизнь» Лариса Лебедева и 21-летняя студентка Костромского госуниверситета Виктория Хрястова (ЛДПР) получили по 22,71% и 4,44%. Явка составила 23,35%, что ниже, чем на прошлых выборах. В выборах хотел участвовать глава Судиславского сельского поселения, депутат Владимир Черкасов. Он выдвигался не от партии, а от общественного экологического движения «Кедр», но получил отказ в регистрации. Территориальная избирательная комиссия признала его подписи на выдвижение недостоверными.

Всего с 9 по 11 сентября 2022 года в Костромской области прошло 17 избирательных кампаний.