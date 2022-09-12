Нью-Йорк, США, , 12:25 — REGNUM Некоторым европейским компаниям, работающим в сфере металлургии, пришлось сократить или остановить производство из-за проблем, связанных с энергетическим кризисом. Ряду производств не хватает металлов и других компонентов, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Город из металла Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Издание отмечает, что на переднем крае кризиса — производители металлов, которые тратят большое количество энергии на расщепление и образование химических связей. Электроэнергия в этом году выросла в цене более чем вдвое на фоне высоких цен на газ, проблем с французскими АЭС и низкого уровня выработки гидроэлектроэнергии.

Европейская ассоциация производителей цветных металлов (Eurom taux) предупредила в письме лидеров Евросоюза о почти полном истощении в ЕС запасов цинка. Металл приходится завозить из Китая.

Выпуск алюминия в ЕС «почти полностью сходит на нет». Он пока производится, но непригоден, к примеру, для изготовления тормозов или авиационных деталей.

Сократили производство или полностью закрылись алюминиевый завод Alcoa в Испании, ряд цинковых заводов в Италии, Франции, Нидерландах и Бельгии. Из алюминиевых и цинковых мощностей Евросоюза не работает 50%, сокращается производства кремния и сплавов железа.

В материале говорится, что выпуск цинка можно быстро возобновить после восстановления экономики. Однако в случае с алюминием или стеклом возобновить работу сложно и дорого.

Из-за сокращения выпуска металлов могут пострадать цепочки поставок. Так, сложности уже возникли у немецкой компании Volkswagen.

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