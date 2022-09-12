Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Некоторым европейским компаниям, работающим в сфере металлургии, пришлось сократить или остановить производство из-за проблем, связанных с энергетическим кризисом. Ряду производств не хватает металлов и других компонентов, сообщает американская газета The Wall Street Journal.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Город из металла

Издание отмечает, что на переднем крае кризиса производители металлов, которые тратят большое количество энергии на расщепление и образование химических связей. Электроэнергия в этом году выросла в цене более чем вдвое на фоне высоких цен на газ, проблем с французскими АЭС и низкого уровня выработки гидроэлектроэнергии.

Европейская ассоциация производителей цветных металлов (Eurom taux) предупредила в письме лидеров Евросоюза о почти полном истощении в ЕС запасов цинка. Металл приходится завозить из Китая.

Выпуск алюминия в ЕС «почти полностью сходит на нет». Он пока производится, но непригоден, к примеру, для изготовления тормозов или авиационных деталей.

Сократили производство или полностью закрылись алюминиевый завод Alcoa в Испании, ряд цинковых заводов в Италии, Франции, Нидерландах и Бельгии. Из алюминиевых и цинковых мощностей Евросоюза не работает 50%, сокращается производство кремния и сплавов железа.

В материале говорится, что выпуск цинка можно быстро возобновить после восстановления экономики. Однако в случае с алюминием или стеклом возобновить работу сложно и дорого.

Из-за сокращения выпуска металлов могут пострадать цепочки поставок. Так, сложности уже возникли у немецкой компании Volkswagen.

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