Ижевск, , 12:04 — REGNUM По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Государственный Совет Удмуртии партия «Единая Россия» набрала 51,07% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Второе место занимает КПРФ — 15,56%, третье — ЛДПР с 13,64% голосов.

Партия «Справедливая Россия — За Правду» набирает 6,06% голосов, Партия пенсионеров — 4,68%, «Новые люди» — 4,14%, «Зеленая альтернатива» — 1,17%, «Родина» — 0,68%.

Окончательные итоги выборов планируется подвести 14 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов Госсовета республики шестого созыва большинство голосов также получила «Единая Россия» — 63,16%. Второе место заняла КПРФ — 14,86%, третье — ЛДПР с 8,95%, четвертое — «Справедливая Россия» с 6,57%. Партии «Родина» и «Коммунисты России» не преодолели 5-процентный барьер и не попали в новый созыв Госсовета. Явка составила 34,54%.