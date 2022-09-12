Благовещенск, 12 сентября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Объёмы ввоза самосвалов, катков, бульдозеров, бетономешалок, тягачей и другой спецтехники в Амурскую область через границу с Китаем с момента введения санационных ограничений со стороны западных стран увеличились в 2,5 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 12 сентября в пресс-службе регионального таможенного управления.

Пресс-служба ПАО «Кировский завод» Техника

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С начала навигации через реку Амур в Приамурье перевезли 2 829 единиц спецтехники — на 1 132 больше, чем в 2021 году. Количество ввозимых машин возросло в 2,5 раза. Перевозка техники через границу идёт с 12 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, спецтехнику из Китая в Амурскую область также будут поставлять по новому трансграничному мосту, который в июне соединил Благовещенск и Хэйхэ.