Крупнейший в России молодёжный баскетбольный центр откроют в Краснодаре
Краснодар, 12 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Крупнейший в России молодёжный баскетбольный тренировочный центр откроется в Краснодаре, в посёлке Колосистом, 17 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.
В новом тренировочном центре разместились три крытых площадки — центральная с трибунами на 500 посадочных мест, а также уличная площадка с профессиональным покрытием для баскетбола 3×3. Кроме того, предусмотрены гостиницы на 45 номеров. Кафе, столовая и тренажёрный зал.
Он подчеркнул, что открытие нового тренировочного центра ПБК «Локомотив-Кубань» позволит улучшить спортивную базу региона. В рамках церемонии открытия состоится закладка капсулы с посланием будущему поколению. В новом тренировочном центре в день открытия состоится международный турнир юношеских коллективов с участием «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Тофаш» (Турция), «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва).