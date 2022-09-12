Краснодар, 12 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Крупнейший в России молодёжный баскетбольный тренировочный центр откроется в Краснодаре, в посёлке Колосистом, 17 сентября, сообщили в пресс-службе администрации региона.

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В новом тренировочном центре разместились три крытых площадки — центральная с трибунами на 500 посадочных мест, а также уличная площадка с профессиональным покрытием для баскетбола 3×3. Кроме того, предусмотрены гостиницы на 45 номеров. Кафе, столовая и тренажёрный зал.

« В Краснодарском крае баскетбол является базовым и одним из самых популярных видов спорта. Только во Всекубанском турнире по уличному баскетболу среди детских дворовых команд ежегодно участвуют порядка 300 тысяч человек. На базе 74 спортивных отделением занимается почти 13 тысяч человек. В составы сборных команд России включены свыше 20 кубанских баскетболистов», — прокомментировал вице-губернатор Александр Власов.

Он подчеркнул, что открытие нового тренировочного центра ПБК «Локомотив-Кубань» позволит улучшить спортивную базу региона. В рамках церемонии открытия состоится закладка капсулы с посланием будущему поколению. В новом тренировочном центре в день открытия состоится международный турнир юношеских коллективов с участием «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Тофаш» (Турция), «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва).