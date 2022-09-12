Чита, 12 сентября, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Забайкалье получило статус региона, благополучного по ящуру, сообщил 12 сентября вице-премьер правительства Александр Бардалеев. По его словам, благодаря этому отныне разрешен вывоз скота и мясной продукции в Амурскую, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края.

Цитата из видеосюжета «Вечорка TV» Телёнок, который тоже будет сожжён из-за вспышки ящура в Забайкальском крае

Глава региона Александр Осипов подчеркнул, что решена важная для края задача.

«Снятие запрета на вывоз мяса и скота из Забайкалья играет очень важную роль для развития сельского хозяйства края. Тем более что половина районов, где развито животноводство, находится у нас на приграничных территориях, которые были закрыты», — сказал губернатор.

Напомним, 30 августа Россельхознадзор России присвоил всему краю статус «Благополучный с вакцинацией» по ящуру. Теперь сельхозтоваропроизводители всего Забайкалья могут вывозить мясо и животных за пределы края, но не далее регионов Дальневосточного федерального округа. Ранее, в конце мая 2021 года, благополучный статус получили четыре приграничных района — Могочинский, Газимуро-Заводский, Красночикойский и Кыринский.

По информации Госветслужбы Забайкальского края, этому предшествовал большой комплекс работ по сохранению эпизоотического благополучия по ящуру. Запрет на вывоз скота и сырого мяса введен в 2017 году решением Россельхознадзора России об установлении статусов регионов РФ по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров. Забайкалье из-за приграничного расположения животноводческих районов попало в число регионов, которым вывоз был запрещен.

Долгое время соблюсти все требования регионализации по болезням животных руководству Забайкальского края не удавалось. В связи с чем, тормозилось развитие мясного животноводства в крае. Теперь все условия регионализации выполнены, и население животноводческих районов может реализовывать скот и сырое мясо за пределы региона при соблюдении определенных условий.

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