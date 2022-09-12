Махачкала, , 12:00 — REGNUM Власти Дагестана рассматривают возможность создания региональной авиакомпании. Партнером государства в этом проекте может выступить ОАО «Концерн КЭМЗ» (Кизлярский электромеханический завод). Об этом было сказано в ходе заседания рабочей группы по вопросам развития малой авиации в Республике Дагестан.

Самолет wacki56

Гендиректор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов подтвердил, что мощности завода позволяют собирать самолет ЛМС-901.

«Если глава республики инициирует вопрос изготовления самолета в КЭМЗ, у нас в республике, и это предложение получит поддержку, то через два-три года мы могли бы начать. Ничего сложного в изготовлении самолета ЛМС-901 я не вижу», — констатировал Ахматов.

Вице-премьер Ризван Газимагомедов поручил руководству концерна подготовить дорожную карту по реализации проекта создания региональной авиакомпании.

Напомним, завод КЭМЗ входит в структуру госкорпорации «Ростех» и включен в перечень стратегических предприятий России. Основными видами его деятельности являются производство летательных аппаратов гражданского назначения, разработка, производство и реализация наземных средств эксплуатационного и диагностического контроля самолетов и вертолетов, бортового оборудования для авиационной техники и другой продукции.