Махачкала, 12 сентября 2022, 12:00 — REGNUM Власти Дагестана рассматривают возможность создания региональной авиакомпании. Партнером государства в этом проекте может выступить ОАО «Концерн КЭМЗ» (Кизлярский электромеханический завод). Об этом было сказано в ходе заседания рабочей группы по вопросам развития малой авиации в Республике Дагестан.
Гендиректор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов подтвердил, что мощности завода позволяют собирать самолет ЛМС-901.
Вице-премьер Ризван Газимагомедов поручил руководству концерна подготовить дорожную карту по реализации проекта создания региональной авиакомпании.
Напомним, завод КЭМЗ входит в структуру госкорпорации «Ростех» и включен в перечень стратегических предприятий России. Основными видами его деятельности являются производство летательных аппаратов гражданского назначения, разработка, производство и реализация наземных средств эксплуатационного и диагностического контроля самолетов и вертолетов, бортового оборудования для авиационной техники и другой продукции.