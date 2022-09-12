Москва, , 11:58 — REGNUM Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе оперативного совещания председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами 12 сентября заявил, что удалось достичь снижения разницы стоимости жилья между регионами Дальнего Востока и центральной полосой России.

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«Ещё в 2019 году она составляла более 15%, сегодня уже 6%», — сказал Трутнев.

Он отметил, что ведётся активная работа по разработке мастер-планов городов Дальнего Востока — готовы 17 из 25. Лучшими мастер-планами полпред назвал концепции развития Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Магадана.

В развитии строительства помогают и дальневосточные гектары, которые население на Дальнем Востоке получает бесплатно. Более 40% таких земельных участков используются под строительство жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, под возведение «Дальневосточных кварталов» определили семь территорий в Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Сахалинской и Амурской областях, республике Бурятия и Еврейской автономной области.