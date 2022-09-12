Анкара, , 12:02 — REGNUM Греция пострадает, если пустится в «авантюры за счёт других». Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил во время выступления в Анкаре.

Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

Слова министра прозвучали на фоне обострения риторики между Турцией и Грецией. Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Греция, которая угрожает Анкаре системами ПВО С-300, заплатит «тяжёлую цену», если «пойдёт дальше».

«Если вы пускаетесь в авантюры за счёт других, вы будете страдать от последствий. Это предупреждение для Греции», — сказал Чавушоглу.

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