София, , 11:57 — REGNUM В данный момент Болгария располагает необходимыми запасами энергоносителей для того, чтобы начать отопительный сезон и обеспечить население страны природным газом. Об этом 12 сентября со ссылкой на заявление главы компании «Булгартрансгаз» («БТГ») Владимира Малинова сообщает софийская газета «Факты».

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Малинова, сейчас подземные резервуары крупнейшего в Болгарии газового хранилища в Чирене на северо-западе страны заполнены на 67%.

«Этого хватит на несколько месяцев, — резюмировал, в частности, он. — В дальнейшем мы сможем рассчитывать на бесперебойную поставку голубого топлива по каналам газового интерконнектора с Грецией».

В то же время директор «БТГ» отметил необходимость переговоров с Газпромом относительно поставок в Болгарию газа из Российской Федерации.