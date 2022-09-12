София, 12 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В данный момент Болгария располагает необходимыми запасами энергоносителей для того, чтобы начать отопительный сезон и обеспечить население страны природным газом. Об этом 12 сентября со ссылкой на заявление главы компании «Булгартрансгаз» («БТГ») Владимира Малинова сообщает софийская газета «Факты».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам Малинова, сейчас подземные резервуары крупнейшего в Болгарии газового хранилища в Чирене на северо-западе страны заполнены на 67%.

«Этого хватит на несколько месяцев, — резюмировал, в частности, он. — В дальнейшем мы сможем рассчитывать на бесперебойную поставку голубого топлива по каналам газового интерконнектора с Грецией».

В то же время директор «БТГ» отметил необходимость переговоров с Газпромом относительно поставок в Болгарию газа из Российской Федерации.