Бостон, США, 12 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Бывшая девушка Илона Маска Гвинн, с которой он встречался во время обучения в колледже, выставила на продажу оставшиеся после романтических отношений вещи и фотографии, сообщает CNN.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Планируется, что памятные вещи будут проданы на одном из аукционов Бостона. Соответствующий лот содержит 18 фотографий, а также несколько других памятных вещей. Предмет с самой высокой текущей стоимостью — это подписанная поздравительная открытка, за которой следует ожерелье, подаренное Гвинн на ее день рождения.

«С днем рождения, Дженнифер (также известная как Бу-Бу), с любовью, Илон», — говорится в записке.

По состоянию на утро 11 сентября самая высокая ставка составляет почти $7 тыс. Ожидается, что открыта будет продаваться по цене более $10 тыс.