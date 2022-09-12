Самара, , 12:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Самарской области Марату Галиханову организовать проверку информации СМИ о нарушении прав жителей домов в Самаре в связи с их расселением из-за строительства станции метро в центре города. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Сообщается, что жители многоквартирных домов в Самаре выступили в СМИ с опасениями о нарушении своих прав из-за расселения в результате строительства станции метро в центре города в части проведения оценки стоимости жилья.

Отмечается, что местные жители считают, что права их нарушены и высказывают несогласие с суммами компенсаций, которые, по их мнению, не соответствуют фактической стоимости жилья, в результате они не смогут купить равнозначные квартиры.

«Председатель СК России дал поручение руководителю следственного управления по Самарской области Галиханову М. Ф. организовать проверку по данной информации и представить доклад», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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