Лондон, , 11:56 — REGNUM После смерти британской королевы Елизаветы II её внук принц Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон стали миллиардерами. Об этом 12 сентября пишет газета Daily Star со ссылкой на источники.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин Миддлтон Frankie Fouganthin

Отмечается, что сразу после смерти Елизаветы II Уильям унаследовал титул герцога Корнуэльского. Это означало, что Уильям унаследует большое количество земель, лесов, рек и активов.

Кроме того, он являлся герцогом Кембриджским. А 9 сентября новый британский король Карл III объявил своего сына Уильяма принцем Уэльским, а Миддлтон — принцессой Уэльской (это титул, который в последний раз использовала мать Уильяма принцесса Диана).

Издание отмечает, после получения новых титулов состояние Уильяма и Кейт оценивается в £1,1 млрд. В настоящее время они владеют около 128 000 акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, в том числе Национальным парком Дартмур.

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