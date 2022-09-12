Кишинёв, , 11:56 — REGNUM Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну обсудил по телефону условия поставки газа в республику с главой Газпрома Алексеем Миллером. Об этом молдавский чиновник сообщил в эфире «Общественного телевидения».

Андрей Спыну Midr.gov.md

«До сих пор обсуждались два важных для Газпрома аспекта. Своевременно оплачивать газ. И это мы выполнили. Второй элемент касается аудита долга», — сказал Спыну.

По его словам, он сообщил Миллеру, что срок проведения аудита исторического долга Молдавии затягивается, а требование провести его до 1 октября нереально. По мнению молдавской стороны, раз контракт о поставках газа заключён на пять лет, то не страшно, если аудит затянется ещё на полгода, но глава Газпрома не согласился продлевать срок аудита.

«Из бесед с Миллером я не понял, отключат ли они Республику Молдавия от газа или продолжат поставки после 1 октября», — отметил Спыну.

Он также призвал готовится к наиболее мрачным сценариям с поставками газа из России. Молдавия готовится покупать топливо по рыночным ценам.

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал выплачивать исторический долг, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки.

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