Москва, 12 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории Рязанской и Ивановской областей ликвидированы все лесные пожары. Об этом 12 сентября рассказали в пресс-службе МЧС России.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

«В Рязанской и Ивановской областях все пожары ликвидированы», — приводит слова представителя пресс-службеы ведомства РИА Новости.

Также он указал, что в сравнении с минувшей неделей общая площадь природных пожаров на территории России уменьшилась в шесть раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирской области по данным на 12 сентября бушует 351 лесной пожар на общей площади 4180,81 га.