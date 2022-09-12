Кабул, , 11:55 — REGNUM Афганский эксперт заявил, что заявления США о борьбе с терроризмом являются инструментом Вашингтона для укрепления своей гегемонии, и их определение терроризма также зависит от их интересов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», Наджибулла Джами, афганский политический эксперт и профессор университета, заявил, что Америка имеет двойное определение терроризма и использует лозунг борьбы с терроризмом для укрепления своей гегемонии.

«Определение терроризма в США зависит от интересов Вашингтона. Америка использует терроризм как инструмент для нападения на свободные страны для защиты своих интересов», — сказал Джами в беседе с «Синьхуа».

«Вторжение США в Афганистан под предлогом борьбы с терроризмом привело к тому, что сегодня в Афганистане существует более 20 террористических организаций», — добавил эксперт.

Он уточнил: «Американцы вторглись под лозунгами борьбы с терроризмом, контроля над производством и оборотом наркотиков и восстановления Афганистана, но эти заявления имели противоположный результат, потому что производство и оборот наркотиков увеличились в разы, а население страны живёт в бедности».

Указывая на примеры разрушительной роли американского военного вмешательства под предлогом борьбы с терроризмом в некоторых странах, Джами сказал: «Результаты американской войны в Афганистане, Ираке, Сирии и Ливии очевидны всем».

«У нас, афганцев, не было никакого ощутимого экономического развития или экономического процветания из-за присутствия американской армии за последние 20 лет. Мы импортируем электроэнергию из Таджикистана, у нас не хватает еды, а в Кабуле у нас нет даже чистой питьевой воды», — указал эксперт.

Не так давно Университет Брауна в США проанализировал ситуацию в Афганистане до и после 20 лет американского присутствия. Согласно этому отчёту, в 2001 году процент афганских граждан, столкнувшихся с отсутствием продовольственной безопасности, составлял 62%, но после 20 лет присутствия США и вывода этих войск в 2021 году этот показатель увеличился до 92%.

Кроме того, до нападения США процент афганских детей в возрасте до пяти лет, страдающих от острого недоедания, составлял 9%, а сейчас эта цифра увеличилась до 50%.