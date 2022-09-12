Чебоксары, 12 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Чувашии потеплеет, но солнечная погода продержится всего несколько дней. Затем дожди сменятся очередным потеплением. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Листва на дорожке

По его словам, солнечная погода в республике продержится недолго. 14 сентября прогнозируется облачная погода с небольшими дождями, но при этом похолодает до +14 градусов.

По прогнозам, 16 — 17 сентября потеплеет до +15…+20 градусов, дожди не ожидаются, 18 сентября могут пройти сильные осадки.

По предварительным расчётам, в начале следующей недели Чувашия окажется в сухой южной воздушной массе с температурой более +20 градусов.

Синоптик-любитель отмечает, что первая декада сентября в Чебоксарах оказалась самой холодной с 1998 года при средней температура около +10 градусов, что на 3,7 градуса ниже климатической нормы.