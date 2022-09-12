Новосибирск, 12 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области за прошедшую неделю было подано 358 заявок на догазификацию. Об этом сообщило министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

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«Общее количество составило 22 099 заявок», — уточнил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Отметим, что под догазификацию в Новосибирской области попадает около 60 тысяч домовладений. Более 3 тысячам домовладений уже приведён газ до границы земельного участка бесплатно.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил выделить на программу социальной газификации до 400 млрд рублей. А ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявлял, что к 2030 году будет полностью завершена технически возможная газификация России.