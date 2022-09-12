Сеул, 12 сентября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Темпы экономического роста Южной Кореи во втором квартале 2022 года оказались самыми низкими среди 35 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Банка Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, с апреля по июнь ВВП Южной Кореи увеличился на 0,7%. По данному показателю страна занимает 20-е место среди 33 стран-членов ОЭСР, а также Китая и Индонезии.

Первое место в рейтинге заняла Исландия (3,5%). За ней следуют Нидерланды, Турция, Ирландия, Израиль, Австралия, Греция и Испания.

Среди развитых стран Япония заняла 17-е место, а США — 31-е место. Китай занял последнее место в рейтинге, так как за указанный период экономика Поднебесной упала на 2,6%.