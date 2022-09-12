Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Бабье лето в Санкт-Петербурге скоро закончится, ветер и дожди придут в город во второй половине текущей недели, сообщил 12 сентября главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург с вертолёта

По его словам, в Петербурге днем тепло и солнечно, но в ночные часы заморозки по области еще продолжаются,.

«Характер погоды на этой неделе полностью поменяется, и вместо солнечной тихой погоды станет ветрено и дождливо. Но с изменением погоды температура воздуха, наконец, приблизится к норме, а в отдельные дни сможет даже немного ее превышать», — заметил синоптик.

По прогнозу, с средины недели место антициклона займет обширный циклон, который придет с Атлантики и в дальнейшем будет определять погоду по всему Северо-Западу.

«В начале недели температура воздуха днем в Санкт-Петербурге до +16…+18 градусов, с середины недели температура понизится до +12…+15 градусов, но ночи станут теплыми +8…+10 градусов», — подытожил он.