Пекин, 12 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Количество грузовых поездов направления Китай — Европа в прошлом месяце в Китае выросло на 18% в годовом исчислении, достигнув рекордного уровня в 1585 поездок, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., в августе грузовыми поездами было отправлено около 154 000 единиц 20-футового эквивалента (TEU) товаров, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За первые восемь месяцев количество рейсов грузовых поездов Китай — Европа выросло на 5% в годовом исчислении до 10 575 единиц. Поезда перевезли в общей сложности 1,02 млн TEU грузов, что на 6% больше в годовом исчислении.