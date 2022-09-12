Симферополь, 12 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Режим «Повышенная готовность» введён на территории Симферополя в связи с ухудшением погодных условий 12 сентября, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Александр Полегенько ИА REGNUM Шторм. Набережная Ялты

« 11 сентября 2022 года в ходе заседания муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были намечены меры по предупреждению возникновения ЧС в Симферополе», — уточнили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 сентября на территории Крыма объявлено штормовое предупреждение — синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, шквалистый ветер.