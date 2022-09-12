Киров, 12 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. По предварительным данным, в гордуму Кирова седьмого созыва по итогам выборов проходят пять партий. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Khabkrai.ru Выборы

По единому округу лидером голосования стала партия «Единая Россия» — 33,89% голосов, ЛДПР — 16,6%, «Справедливая Россия» — 15,23%, КПРФ — 11,46%, «Новые люди» — 10,11%. Остальные партии не смогли преодолеть 5-процентный барьер.

В одномандатных округах в основном также победу одержали единороссы — 13 человек, в трех округах победили представители «Справедливой России — За правду», также «Новые люди» и ЛДПР выиграли каждая по одному округу.

ИА REGNUM напоминает, на выборах в гордуму Кирова были зарегистрированы списки восьми партий, по одномандатным округам на места в гордуме претендовали 120 кандидатов.

Всего в кировской гордуме 36 мест — 18 получают представители партий по партийным спискам, 18 — по одномандатным округам. В предыдущем созыве гордумы большинство мест принадлежало представителям «Единой России».