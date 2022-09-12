12 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Пока кардинал Краевский будет посещать Одессу, Житомир и Харьков, есть шанс, что по своим каналам Ватикан сможет передать информацию о реальном положении дел в этих прифронтовых регионах. Сейчас самым главным остается одно — не дать Вашингтону ради внутриполитической победы разыграть фактор ядерного конфликта.

Станислав Стремидловский, , 13:59 — REGNUM Ватикан традиционно привержен идее атомного разоружения. Поэтому призыв папы Римского Франциска, обращенный к Папской академии наук о том, чтобы Бог сохранил мир от атомной войны, на первый взгляд выглядел рядовым событием.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передает Vatican News, понтифик призвал обратиться к Деве Марии, чтобы планета не познала ужаса ядерного конфликта. Сегодня, по его словам, речь идет о «тотальной» третьей мировой войне. После двух трагических мировых войн казалось, что мир постепенно научился двигаться в направлении уважения прав человека, международного права и различных форм сотрудничества. Но, к сожалению, история показывает признаки регресса. Не только усиливаются анахронические и агрессивные националистические тенденции, но и появляются «новые войны за господство, от которых страдает гражданское население, старики, дети и больные, и повсюду возникают разрушения». Папа Франциск повторил, что это, как он уже выражался, «третья мировая война по частям», а рисков «для людей и планеты становятся все больше». И все же остается вопрос, почему понтифик вспомнил об опасности ядерной войны

Папа Римский Франциск (сс) Kai Pilger

Судя по всему, не просто так. Ватикан в эти дни отправил префекта департамента службы милосердия кардинала Конрада Краевского от имени папы Франциска на б. УССР. Сообщается, что кардинал уже в четвертый раз совершит поездку на б. УССР, на этот раз он отправится на восток страны и посетит, в частности, Одессу, Житомир и Харьков. Кардинал намерен «выразить поддержку общинам верующих, священникам и монашествующим, а также их епископам, которые уже более 200 дней остаются на местах пастырского служения несмотря на все опасности, связанные с конфликтом». В сообщении департамента службы милосердия отмечается, что это будет поездка «бесшумная и евангельская», цель Краевского — «побыть с людьми, которые страдают, помолиться и утешить каждого из них, показав своим присутствием, что они не одиноки в этой ситуации, несущей только разрушения и смерть».

Это официально. А если внимательно смотреть на географию визита кардинала Краевского, то можно заметить, что посетить он намеревается «шумные места», то есть те, где сейчас идут основные боевые сражения. Похоже, что Святой престол в эти дни серьезно заинтересовался ситуацией на местах, желаю получать оперативные сведения с полей. Не исключено, что это связано с тем, что происходит в настоящее время в США. Демократическая партия и ее главное публичное лицо, президент США Джо Байден, в последнее время стали терпеть чувствительные поражения. Белый дом много вложил в ядерную сделку с Ираном, надеясь выставить ее возобновление как свой важный внешнеполитический успех. Однако Евросоюз (подозреваем, что Франция) не хочет помочь Байдену. Более того, ЕС намерено срывает перезаключение ядерного соглашения, торпедируя любые попытки американских демократов сохранить большинство в Конгрессе США

Конгресс США Bjoertvedt

В этой ситуации от Вашингтона можно ожидать самых серьезных провокаций, включая провоцирование ядерного кризиса. Американцы с легкостью пожертвуют б. УССР, лишь бы заставить Россию применить такое вооружение, которое позволит Вашингтону обвинить Москву в «неприемлемых действиях» с целью сплачивания «евроатлантических партнеров» и зачистки внутриполитического американского пространства. Не исключено, что эту опасность заметили в Ватикане, отчего папа Франциск сегодня говорит об «опасности ядерной войны» и «третьей мировой войне по частям». С приближением ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс США от американских демократов можно ждать чего угодно. Святой престол в данном случае держит руку на пульсе. Пока кардинал Краевский будет посещать Одессу, Житомир и Харьков, есть шанс, что по своим каналам Ватикан сможет передать информацию о реальном положении дел в этих прифронтовых регионах. Сейчас самым главным остается одно — не дать Вашингтону ради внутриполитической победы разыграть фактор ядерного конфликта. Американцы отсидятся за Атлантическим океанам, а Европе, где находится территориально Святой престол, придется туго.