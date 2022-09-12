Москва, 12 сентября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В России поставлена задача добиться устойчивого роста сельского хозяйства. Об этом 12 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Сегодня Россия входит в первую десятку в мире по величине добавленной стоимости в агросекторе. Является одним из крупнейших поставщиков пшеницы, подсолнечника. Отечественное хозяйство полностью обеспечивает потребности страны в таких важных продуктах, как мясо, рыба, зерно, сахар, масло растительное», — заявил Мишустин.

«Необходимо добиться устойчивого среднегодового роста производства в секторе на уровне 3%. Для чего потребуется финансирование в размере не менее 900 млрд рублей ежегодно. Решаться эти задачи будут в увязке с другими программами и документами по развитию страны и национальными целями, определёнными президентом», — указал он.

Среди таких мер в том числе улучшение условий жизни в малых населённых пунктах, включая дороги, школы, медицину, увеличение доходов и развитие туризма, добавил премьер-министр.