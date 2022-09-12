Вашингтон, 12 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Блогер и герой мемов Хасбулла Магомедов (известен как Хасбик) подписал пятилетний контракт с американской компанией UFC, которая проводит бои по смешанным единоборствам. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на свой источник.

Скриншот с YouTube Хасбулла Магомедов (Хасбик)

«Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что сумма, которую получит Хасбик, является «достаточно внушительной».

ИА REGNUM напоминает, что 20-летний Хасбик стал известен в 2021 году благодаря своим роликам в соцсетях. У Хасбуллы Магомедова маленький рост (93 см) и вес (18 кг) для человека его возраста, однако чем это вызвано блогер не рассказывает.