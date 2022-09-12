12 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, , 16:26 — REGNUM 12 сентября 2022 года, 1:35. Только что вернулись из поездки по освобождённым территориям Донбасса. Путь был намечен до Святогорска, но удалось нам добраться лишь до Красного Лимана.

Утренний Донецк, ул. Челюскинцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Выехали мы из Донецка в 6:00 утра, маршрут в Святогороск был посторен через Ясиноватую, Дебальцево, Енакиево, Стаханов, Первомайск, Лисичанск, Сватово, Кременную, Красный Лиман. Дорога заняла весь день.

Утренний технический перерыв на АЗС в Донецке Александр Погожев © ИА REGNUM

Заправка «Буханки» Александр Погожев © ИА REGNUM Заправка «Буханки» перед поездкой по освобожденным территориям Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Ландшафт ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Флаг ДНР в промышленной зоне в пригороде Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

На пути к Святогорску Александр Погожев © ИА REGNUM

Выезд планировался с целью доставить нуждающимся людям гуманитарную помощь и забрать из Святогорска пожилую женщину, которую попросила эвакуировать её дочь.

Гуманитарный груз «Буханки» мы оставили в административном здании Красного Лимана. Такое решение принял сооснователь проекта «Буханка» Никита Третьяков после полученной информации о том, что часть бойцов ДНР, полиция и сотрудники администрации Лимана покинули город. Уезжало около шестидесяти автомобилей.

Красный Лиман Александр Погожев © ИА REGNUM

Храм по дороге в Красный Лиман Александр Погожев © ИА REGNUM

Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная Александр Погожев © ИА REGNUM

Монумент чернобыльцам, Красный Лиман Александр Погожев © ИА REGNUM

Флаг ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Вместе с ними город покинула и часть гражданского населения. Бегству послужила информация о стягивании бандформирований, воюющих на стороне фашистов, а также участившиеся обстрелы и новости об отступлении союзной армии ЛДНР.

Красный Лиман, ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Городской дом культуры им. Горького. г. Красный Лиман, ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Красный Лиман, ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Красный Лиман, ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

На фоне всего этого в городе закрылись все магазины, на улицах пусто. Люди сидят по домам, поэтому продукты питания, спички, свечи мы оставили уполномоченным людям, которые тут же созвали жителей города и принялись оперативно раздавать помощь.

Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана Александр Погожев © ИА REGNUM

Проект «Буханка» прибыл с гуманитарной помощью в Красный Лиман Александр Погожев © ИА REGNUM

Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана Александр Погожев © ИА REGNUM

Гуманитарная помощь для жителей Красного Лимана Александр Погожев © ИА REGNUM Свечи Александр Погожев © ИА REGNUM

Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана Александр Погожев © ИА REGNUM

Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана Александр Погожев © ИА REGNUM

Мы продолжили свой путь. На дороге мы подобрали пенсионерку, которая стояла с электроплитой наперевес. Женщина рассказала, что в Кременной нет газа, поэтому она была вынуждена купить электрическую печь. Пока мы ехали вместе, женщина с благодарностью вспоминала бойцов РФ и союзной армии ЛДНР за то, что, когда они вошли в город, не произвели ни одного выстрела по местным, были очень внимательны и помогали им. Теперь жители Кременной панически боятся возвращения «загрызников» с территорий бывшей УССР.

Дорога на Енакиево Александр Погожев © ИА REGNUM

Сломанный дорожный знак Александр Погожев © ИА REGNUM

После того, в каком состоянии ВСУ оставляют населённые пункты, после всех зверств над мирными жителям людям страшно. После бегства ВСУ армия ЛДНР и Россия дают им надежду, что издевательств они больше не увидят. С такой же надеждой, верой и любовью к России живут люди на всех освобождённых территориях Донбасса.

На улицах разруха Александр Погожев © ИА REGNUM

Заброшенное здание. ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

ВСУ оставляют после себя лишь разруху Александр Погожев © ИА REGNUM

Брошенная техника на улице. ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Брошенная техника на улице. ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Один из населённых пунктов в ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Следующим пунктом нашего визита должен был стать Святогорск, но оказаться там так и не удалось. По пути следования мы не могли разузнать о текущей обстановка в городе, ведутся ли там бои. Мы лишь знали, что высоту занимают ВСУ, что город подвергается регулярным обстрелам, но из-за отсутствия интернета на территории ЛНР всей информацией мы не обладали.

Луганщина — моя земля! Александр Погожев © ИА REGNUM

Ясиноватский машиностроительный завод Александр Погожев © ИА REGNUM

Один из населённых пунктов в ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Знамя Победы на балконе жилого дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Буквально в нескольких десятках километров от населённого пункта мы встретили защитников Донбасса, которые не смогли ответить на наши вопросы, настоятельно рекомендовав воздержаться от продолжения пути.

Ополчение Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

Мы оказались в такой ситуации, когда никто не мешает нам продолжить миссию, но по-человечески советует отступить, бросить больную, одинокую пожилую женщину в Святогорске ради сохранения своих жизней. Тяжёлый выбор…

Остановка Мирная долина Александр Погожев © ИА REGNUM

Разорванный снаряд на трассе Александр Погожев © ИА REGNUM Разорванный снаряд на трассе Александр Погожев © ИА REGNUM

Брошенная техника на трассе. ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Брошенная техника на трассе. ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Брошенная техника на трассе. ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Брошенная техника на трассе. ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Брошенная техника на трассе. ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Брошенная техника на трассе. ДНР Александр Погожев © ИА REGNUM

Мы приняли решение не рисковать. Это решение далось нам с большим трудом.

Обратно возвращались через Луганск. Замечательный современный город, в котором живёт много молодёжи. Ребята не сбежали и продолжают строить планы, собираются дружными компаниями в центре Луганска и общаются за чашкой кофе.

Вечерний Луганск Александр Погожев © ИА REGNUM

Вечерний Луганск Александр Погожев © ИА REGNUM

Подкрепившись, мы возвращались в Донецк в объезд Первомайска. Ночью затянутое облаками небо едва освещало путь. Зато в этой кромешной темноте легко угадывались мерцающие огни аварийного сигнала автомобиля, который, как оказалось, вылетел с трассы из-за поломки колеса.

Увидев наш приближающиеся уазик, на дорогу вышел мужчина в камуфляже и с автоматом. Коротко рассказал, что у них с сослуживцем, с которым они полгода простояли на херсонском направлении, слетело колесо во время передислокации их части. Из-за этого они отстали от колонны. Один ополченец остался ночевать в машине, а второго мы отвезли в Ясиноватую, чтобы там ему смогли оказать помощь с автомобилем и помогли догнать колонну.

Осеннее утро в Донбассе Александр Погожев © ИА REGNUM

«Буханка» вернулась в Донецк, а уже утром нам стало известно, что в 0:20 ночи начались бои за Красный Лиман.

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