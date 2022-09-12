Александр Погожев, 12 сентября 2022, 16:26 — REGNUM 12 сентября 2022 года, 1:35. Только что вернулись из поездки по освобождённым территориям Донбасса. Путь был намечен до Святогорска, но удалось нам добраться лишь до Красного Лимана.
Выехали мы из Донецка в 6:00 утра, маршрут в Святогороск был посторен через Ясиноватую, Дебальцево, Енакиево, Стаханов, Первомайск, Лисичанск, Сватово, Кременную, Красный Лиман. Дорога заняла весь день.
Выезд планировался с целью доставить нуждающимся людям гуманитарную помощь и забрать из Святогорска пожилую женщину, которую попросила эвакуировать её дочь.
Гуманитарный груз «Буханки» мы оставили в административном здании Красного Лимана. Такое решение принял сооснователь проекта «Буханка» Никита Третьяков после полученной информации о том, что часть бойцов ДНР, полиция и сотрудники администрации Лимана покинули город. Уезжало около шестидесяти автомобилей.
Вместе с ними город покинула и часть гражданского населения. Бегству послужила информация о стягивании бандформирований, воюющих на стороне фашистов, а также участившиеся обстрелы и новости об отступлении союзной армии ЛДНР.
На фоне всего этого в городе закрылись все магазины, на улицах пусто. Люди сидят по домам, поэтому продукты питания, спички, свечи мы оставили уполномоченным людям, которые тут же созвали жителей города и принялись оперативно раздавать помощь.
Мы продолжили свой путь. На дороге мы подобрали пенсионерку, которая стояла с электроплитой наперевес. Женщина рассказала, что в Кременной нет газа, поэтому она была вынуждена купить электрическую печь. Пока мы ехали вместе, женщина с благодарностью вспоминала бойцов РФ и союзной армии ЛДНР за то, что, когда они вошли в город, не произвели ни одного выстрела по местным, были очень внимательны и помогали им. Теперь жители Кременной панически боятся возвращения «загрызников» с территорий бывшей УССР.
После того, в каком состоянии ВСУ оставляют населённые пункты, после всех зверств над мирными жителям людям страшно. После бегства ВСУ армия ЛДНР и Россия дают им надежду, что издевательств они больше не увидят. С такой же надеждой, верой и любовью к России живут люди на всех освобождённых территориях Донбасса.
Следующим пунктом нашего визита должен был стать Святогорск, но оказаться там так и не удалось. По пути следования мы не могли разузнать о текущей обстановка в городе, ведутся ли там бои. Мы лишь знали, что высоту занимают ВСУ, что город подвергается регулярным обстрелам, но из-за отсутствия интернета на территории ЛНР всей информацией мы не обладали.
Буквально в нескольких десятках километров от населённого пункта мы встретили защитников Донбасса, которые не смогли ответить на наши вопросы, настоятельно рекомендовав воздержаться от продолжения пути.
Мы оказались в такой ситуации, когда никто не мешает нам продолжить миссию, но по-человечески советует отступить, бросить больную, одинокую пожилую женщину в Святогорске ради сохранения своих жизней. Тяжёлый выбор…
Мы приняли решение не рисковать. Это решение далось нам с большим трудом.
Обратно возвращались через Луганск. Замечательный современный город, в котором живёт много молодёжи. Ребята не сбежали и продолжают строить планы, собираются дружными компаниями в центре Луганска и общаются за чашкой кофе.
Подкрепившись, мы возвращались в Донецк в объезд Первомайска. Ночью затянутое облаками небо едва освещало путь. Зато в этой кромешной темноте легко угадывались мерцающие огни аварийного сигнала автомобиля, который, как оказалось, вылетел с трассы из-за поломки колеса.
Увидев наш приближающиеся уазик, на дорогу вышел мужчина в камуфляже и с автоматом. Коротко рассказал, что у них с сослуживцем, с которым они полгода простояли на херсонском направлении, слетело колесо во время передислокации их части. Из-за этого они отстали от колонны. Один ополченец остался ночевать в машине, а второго мы отвезли в Ясиноватую, чтобы там ему смогли оказать помощь с автомобилем и помогли догнать колонну.
«Буханка» вернулась в Донецк, а уже утром нам стало известно, что в 0:20 ночи начались бои за Красный Лиман.
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