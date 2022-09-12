Александр Погожев, 12 сентября 2022, 16:26 — REGNUM 12 сентября 2022 года, 1:35. Только что вернулись из поездки по освобождённым территориям Донбасса. Путь был намечен до Святогорска, но удалось нам добраться лишь до Красного Лимана.

Утренний Донецк, ул. Челюскинцев
Утренний Донецк, ул. Челюскинцев
Александр Погожев © ИА REGNUM

Выехали мы из Донецка в 6:00 утра, маршрут в Святогороск был посторен через Ясиноватую, Дебальцево, Енакиево, Стаханов, Первомайск, Лисичанск, Сватово, Кременную, Красный Лиман. Дорога заняла весь день.

Утренний технический перерыв на АЗС в Донецке
Утренний технический перерыв на АЗС в Донецке
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заправка «Буханки»
Заправка «Буханки» перед поездкой по освобожденным территориям Донбасса
Заправка «Буханки»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заправка «Буханки» перед поездкой по освобожденным территориям Донбасса
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ландшафт ДНР
Ландшафт ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Флаг ДНР в промышленной зоне в пригороде Донецка
Флаг ДНР в промышленной зоне в пригороде Донецка
Александр Погожев © ИА REGNUM
На пути к Святогорску
На пути к Святогорску
Александр Погожев © ИА REGNUM

Выезд планировался с целью доставить нуждающимся людям гуманитарную помощь и забрать из Святогорска пожилую женщину, которую попросила эвакуировать её дочь.

Гуманитарный груз «Буханки» мы оставили в административном здании Красного Лимана. Такое решение принял сооснователь проекта «Буханка» Никита Третьяков после полученной информации о том, что часть бойцов ДНР, полиция и сотрудники администрации Лимана покинули город. Уезжало около шестидесяти автомобилей.

Красный Лиман
Красный Лиман
Александр Погожев © ИА REGNUM
Храм по дороге в Красный Лиман
Храм по дороге в Красный Лиман
Александр Погожев © ИА REGNUM
Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная
Памятный знак советским воинам — работникам мебельного комбината, Кременная
Александр Погожев © ИА REGNUM
Монумент чернобыльцам, Красный Лиман
Монумент чернобыльцам, Красный Лиман
Александр Погожев © ИА REGNUM
Флаг ДНР
Флаг ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM

Вместе с ними город покинула и часть гражданского населения. Бегству послужила информация о стягивании бандформирований, воюющих на стороне фашистов, а также участившиеся обстрелы и новости об отступлении союзной армии ЛДНР.

Красный Лиман, ДНР
Красный Лиман, ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Городской дом культуры им. Горького. г. Красный Лиман, ДНР
Городской дом культуры им. Горького. г. Красный Лиман, ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Красный Лиман, ДНР
Красный Лиман, ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Красный Лиман, ДНР
Красный Лиман, ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM

На фоне всего этого в городе закрылись все магазины, на улицах пусто. Люди сидят по домам, поэтому продукты питания, спички, свечи мы оставили уполномоченным людям, которые тут же созвали жителей города и принялись оперативно раздавать помощь.

Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проект «Буханка» прибыл с гуманитарной помощью в Красный Лиман
Проект «Буханка» прибыл с гуманитарной помощью в Красный Лиман
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Александр Погожев © ИА REGNUM
Гуманитарная помощь для жителей Красного Лимана
Свечи
Гуманитарная помощь для жителей Красного Лимана
Александр Погожев © ИА REGNUM
Свечи
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Александр Погожев © ИА REGNUM
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Проект «Буханка» раздаёт гуманитарную помощь жителям Красного Лимана
Александр Погожев © ИА REGNUM

Мы продолжили свой путь. На дороге мы подобрали пенсионерку, которая стояла с электроплитой наперевес. Женщина рассказала, что в Кременной нет газа, поэтому она была вынуждена купить электрическую печь. Пока мы ехали вместе, женщина с благодарностью вспоминала бойцов РФ и союзной армии ЛДНР за то, что, когда они вошли в город, не произвели ни одного выстрела по местным, были очень внимательны и помогали им. Теперь жители Кременной панически боятся возвращения «загрызников» с территорий бывшей УССР.

Дорога на Енакиево
Дорога на Енакиево
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сломанный дорожный знак
Сломанный дорожный знак
Александр Погожев © ИА REGNUM

После того, в каком состоянии ВСУ оставляют населённые пункты, после всех зверств над мирными жителям людям страшно. После бегства ВСУ армия ЛДНР и Россия дают им надежду, что издевательств они больше не увидят. С такой же надеждой, верой и любовью к России живут люди на всех освобождённых территориях Донбасса.

На улицах разруха
На улицах разруха
Александр Погожев © ИА REGNUM
Заброшенное здание. ДНР
Заброшенное здание. ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
ВСУ оставляют после себя лишь разруху
ВСУ оставляют после себя лишь разруху
Александр Погожев © ИА REGNUM
Брошенная техника на улице. ДНР
Брошенная техника на улице. ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Брошенная техника на улице. ДНР
Брошенная техника на улице. ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Один из населённых пунктов в ДНР
Один из населённых пунктов в ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM

Следующим пунктом нашего визита должен был стать Святогорск, но оказаться там так и не удалось. По пути следования мы не могли разузнать о текущей обстановка в городе, ведутся ли там бои. Мы лишь знали, что высоту занимают ВСУ, что город подвергается регулярным обстрелам, но из-за отсутствия интернета на территории ЛНР всей информацией мы не обладали.

Луганщина — моя земля!
Луганщина — моя земля!
Александр Погожев © ИА REGNUM
Ясиноватский машиностроительный завод
Ясиноватский машиностроительный завод
Александр Погожев © ИА REGNUM
Один из населённых пунктов в ДНР
Один из населённых пунктов в ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Знамя Победы на балконе жилого дома
Знамя Победы на балконе жилого дома
Александр Погожев © ИА REGNUM

Буквально в нескольких десятках километров от населённого пункта мы встретили защитников Донбасса, которые не смогли ответить на наши вопросы, настоятельно рекомендовав воздержаться от продолжения пути.

Ополчение Донбасса
Ополчение Донбасса
Александр Погожев © ИА REGNUM

Мы оказались в такой ситуации, когда никто не мешает нам продолжить миссию, но по-человечески советует отступить, бросить больную, одинокую пожилую женщину в Святогорске ради сохранения своих жизней. Тяжёлый выбор…

Остановка Мирная долина
Остановка Мирная долина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разорванный снаряд на трассе
Разорванный снаряд на трассе
Разорванный снаряд на трассе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Разорванный снаряд на трассе
Александр Погожев © ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM
Брошенная техника на трассе. ДНР
Брошенная техника на трассе. ДНР
Александр Погожев © ИА REGNUM

Мы приняли решение не рисковать. Это решение далось нам с большим трудом.

Обратно возвращались через Луганск. Замечательный современный город, в котором живёт много молодёжи. Ребята не сбежали и продолжают строить планы, собираются дружными компаниями в центре Луганска и общаются за чашкой кофе.

Вечерний Луганск
Вечерний Луганск
Александр Погожев © ИА REGNUM
Вечерний Луганск
Вечерний Луганск
Александр Погожев © ИА REGNUM

Подкрепившись, мы возвращались в Донецк в объезд Первомайска. Ночью затянутое облаками небо едва освещало путь. Зато в этой кромешной темноте легко угадывались мерцающие огни аварийного сигнала автомобиля, который, как оказалось, вылетел с трассы из-за поломки колеса.

Увидев наш приближающиеся уазик, на дорогу вышел мужчина в камуфляже и с автоматом. Коротко рассказал, что у них с сослуживцем, с которым они полгода простояли на херсонском направлении, слетело колесо во время передислокации их части. Из-за этого они отстали от колонны. Один ополченец остался ночевать в машине, а второго мы отвезли в Ясиноватую, чтобы там ему смогли оказать помощь с автомобилем и помогли догнать колонну.

Осеннее утро в Донбассе
Осеннее утро в Донбассе
Александр Погожев © ИА REGNUM

«Буханка» вернулась в Донецк, а уже утром нам стало известно, что в 0:20 ночи начались бои за Красный Лиман.

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