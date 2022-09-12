Пекин, , 11:47 — REGNUM Малые и средние предприятия Китая продолжили восстанавливаться в августе, поскольку пакет правительственных мер по стабилизации экономики вступил в силу, показал отраслевой индекс, передает 12 сентября агентство Синьхуа.

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Индекс развития малых и средних предприятий, рассчитанный на основе опроса 3000 таких предприятий, в прошлом месяце составил 88,3 пункта, что соответствует уровню, зарегистрированному в июле, сообщила Китайская ассоциация малых и средних предприятий. Индекс содержит несколько субиндексов для оценки результатов деятельности и ожиданий предприятий.

Субиндекс жилья и общественного питания вырос на 0,3 пункта в августе, что стало самым значительным увеличением среди всех отслеживаемых секторов. Субиндекс для промышленности вырос на 0,1 пункта, обратив вспять снижение, наблюдавшееся в июле.