Владивосток, 12 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Приморье трагически погиб управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиационной деятельности Иван Печорин.

Александр Погожев ИА REGNUM Море

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Вечером 10 сентября на острове Русский в районе мыса Игнатьева Иван Печорин выпал с катера на ходу. Спасатели вели поиски и нашли его 12 сентября погибшим.

«Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написали коллеги погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском более 30 участников форума «Экосистема. Заповедный край» из разных регионов России, а также из Донбасса, чуть не унесло в открытое море на сапбордах и каяках. Помощь ребятам оказали сопровождавшие их сотрудники МЧС.