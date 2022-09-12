Москва, 12 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и артиллерийских орудий «Гиацинт» в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 12 сентября Минобороны России.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёты российских РСЗО «Ураган» и орудий «Гиацинт» ведут огонь по целям и позициям вооружённых бандеровских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ и три бронетранспортера