Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Режиссёр фильмов серии «Достать ножи» Райан Джонсон рассказал о том, будет ли работать над новыми проектами франшизы в будущем. Об этом пишет портал NME.

К/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США Цитата из к/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США

По словам Джонсона, он планирует снимать новые фильмы до тех пор, пока в их съёмках будет принимать участие исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг. Постановщик также добавил, что на создание кино его вдохновляет родной дедушка Говард Джонсон.

Напомним, премьера детектива «Достать ножи 2» намечена на 23 декабря 2022 года. Выйдет ли лента в России — неизвестно.

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