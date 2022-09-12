Кызыл, 12 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Туве вертолёт Ми-8 санитарной авиации эвакуировал из тайги больного с диагнозом «Острый аппендицит». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС России.

Цитата из видео МЧС России Эвакуация больного из тайги. Тува

Поскольку в таёжной местности площадки для посадки вертолёта не оказалось, спасатели задействовали способ беспарашютного десантирования. Для этого воздушное судно «зависло» в воздухе над пациентом.

«Спасатели МЧС России спустились на специальных устройствах, уложили мужчину в специальную носилку и зафиксировали его двумя степенями страховки», — отметили в ведомстве.

Операция продлилась не более сорока минут и завершилась успешно.