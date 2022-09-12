Таллин, , 11:43 — REGNUM Муниципальное предприятие «Таллинский городской транспорт» — Tallinna Linnatransport (TLT) призвало горожан больше пользоваться общественным транспортом при передвижении по городу. Об этом сообщило радио Vikerraadio.

Общественный транспорт Дарья Драй, ИА REGNUM

Председатель правления TLT Кайдо Падар посоветовал во времена высокой инфляции «сделать мудрый выбор» и использовать общественный транспорт вместо автомобиля, чтобы сэкономить при передвижении в городе.

«Каждый автовладелец знает о длинном списке расходов, связанных с вождением автомобиля: топливо, обслуживание, покупка различных аксессуаров и плата за парковку. Все это можно оптимизировать, если время от времени выбирать общественный транспорт для поездок на работу», — сказал Падар.

Он напомнил, что общественный транспорт в Таллине является одним из популярных видов транспорта среди горожан и туристов. Согласно опросу общественного мнения, 85% жителей столицы довольны организацией общественного транспорта, что является лучшим результатом за последние пять лет.