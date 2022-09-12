Матыцин заявил о внесении изменений в стратегию развития спорта
Москва, 12 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В стратегию развития спорта в России будут внесены изменения из-за санкций. Об этом 12 сентября заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании коллегии министерства.
Duma.gov.ru
Олег Матыцин
«Планируем внести небольшие коррективы в стратегию развития спорта до 2025 года в связи с санкциями», — сказал Матыцин.
Он отметил, что был разработан план антикризисных мер, который утвержден правительством.
По его словам, в задачу его ведомства входит укрепление российского спорта, защита прав спортсменов и укрепление отношений с международными федерациями.
«Россия была и остается мощной спортивной державой, которой по силам преодолеть эти временные санкции», — добавил он.