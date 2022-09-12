Москва, , 11:41 — REGNUM Под возведение «Дальневосточных кварталов» определили семь территорий в Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Сахалинской и Амурской областях, республике Бурятия и Еврейской автономной области. Об этом на оперативном совещании председателя правительства России Михаила Мишустина с вице-премьерами 12 сентября сообщил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Стройка Tatarstan.ru

Читайте также: Продление ДВ-ипотеки повысит доступность жилья для населения

В новых домах жильё получат 80 тыс. человек. В «Дальневосточных кварталах» будут построены школы, больницы, детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, продление дальневосточной ипотеки до 2030 года простимулирует развитие строительства, считает член Общественной палаты Хабаровского края Юрий Матвеев.