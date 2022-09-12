Триполи, , 11:43 — REGNUM Национальная нефтяная корпорация Ливии опубликовала отчёт о своей деятельности по итогам последних двух недель. Об этом 12 сентября сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на заявление корпорации.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным, объёмы добычи нефти выросли до 1,205 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,163 млн баррелей в сутки на прошлой неделе.

Как отмечается в тексте заявления, ранее добыча нефти была затруднена из-за проблем с электричеством на месторождениях Сарир и Масала.

Как отмечается в заявлении корпорации, Ливия стремится увеличить объемы добычи к концу текущего года до 1,4 млн баррелей, до 1,7 млн баррелей к концу 2023 года и 2 млн баррелей к концу 2024 года. Для выполнения этой задачи правительство выделило Нефтяной корпорации дополнительные субсидии в размере 37 миллиардов динаров ($7 млрд).