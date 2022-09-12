Москва, 12 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Для жителей России реализоваться в жизни — это, прежде всего, означает создать семью и вырастить детей, среди мужчин — 39% россиян, среди женщин — 41%. Об этом свидетельствуют результаты опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Любимое дело для самореализации важно для 31% мужчин и 40% женщин, быть самостоятельным и независимым — 27% и 23% соответственно, достигать своих целей — 26% против 21%.

Высокий доход как показатель реализации человека в жизни отмечали 20% мужчин и 13% женщин, карьеру 20% и 12% соответственно. О том, что нельзя останавливаться в развитии завили 18% мужчин и 21% женщин.

Крепкое здоровье для самореализации считают одинаково важным и мужчины, и женщины (по 14%). Думают, что реализоваться в жизни — это значит найти свою любовь и достичь личного счастья, 25% женщин и 14% мужчин.

Опрос проведён 1–6 сентября 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 359 населенных пунктах.

ИА REGNUM сообщало, что самые популярные хобби у жителей России — чтение книг и газет (12%), садоводство и спорт (по 9%), охота и рыбалка (8%), вязание (8%), рисование (6%).

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