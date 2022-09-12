Москва, , 11:40 — REGNUM Апартаменты становятся все популярнее среди жителей России из-за более выгодной цены и вопрос с их статусом необходимо решить, заявил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко (СРЗП), комментируя планы комитета на осеннюю сессию.

Апартаменты Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, что в ноябре 2021 Госдума отложила обсуждение в первом чтении законопроекта о статусе апартаментов. Поправками в Жилищный кодекс правительство РФ предлагает ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. По законопроекту в Госдуме была создана рабочая группа, а сама инициатива направлена в Верховный суд для получения отзыва.

«Был уже один заход по этому вопросу в новом созыве Госдумы, прошлой осенью пытались привести в порядок законодательный аспект статуса апартаментов, было много дискуссий. Мое мнение, что если люди выбирают этот вид помещения для проживания, пользуются социальной инфраструктурой, то апартаменты надо наделять статусом жилого помещения», — сказал Аксёненко.

Напомним, ранее глава профильного комитета Госдумы Сергей Пахомов («Единая Россия») заявлял, что признание апартаментов жильем невозможно юридически и технически и повлечет негативные последствия для бизнеса, который занимает помещения в этих зданиях.

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