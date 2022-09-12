* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 12 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Официальный представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил, что в афганской провинции Панджшер, главном очаге сопротивления талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), началась программа набора в армию.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению государственного информационного агентства «Бахтар», кари Хасан аль-Банна, ответственный за эту программу, заявил, что «на данный момент десятки молодых людей добровольно зарегистрировались в вербовочном центре в Базараке, административном центре Панджшера».

Эту программу предполагается реализовать и в других провинциях Афганистана.

Хотя с момента прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно сталкиваются с сопротивлением в Панджшере и Андарабе, и эти два региона стали центром борьбы против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они начали вербовочную кампанию в этой провинции.

По словам кари Хасана аль-Банна, инициатора программы вербовки из Панджшера выступил кари Фасихуддин, начальник штаба армии талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кари Фасихуддин, один из известных командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что «вся территория Панджшера» находится под контролем радикалов, и обвинил СМИ в преувеличении сил и возможностей Фронта сопротивления.

Однако Фронт национального сопротивления заявил о неудаче «массированных атак» талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных частях Панджшера. Фронт сообщил в информационном бюллетене, что 32 талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и 13 ранены в бою с силами фронта.

Источник также сообщил Afghanistan International: «Силы под командованием муллы Абдул Каюма Закира предприняли наступление в различных частях провинции Панджшер, но столкнулись с сильным сопротивлением сил фронта».