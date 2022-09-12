Москва, , 11:38 — REGNUM В России в первую очередь можно ждать снижения качества товаров и услуг в сферах, где речь идет о высокотехнологичной продукции, базирующейся на технологиях в области микроэлектроники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Электроника Иван Шилов © ИА REGNUM

«Речь идет в первую очередь о продукции профессионального назначения — в том числе в отраслях, связанных с музыкальным производством, фото, видео и т.п., — сказал Мастеров. — Есть риск, что параллельный импорт будет направлен прежде всего на удовлетворение спроса широких категорий потребителей, а также промышленности, в то время как спрос узкой категории потребителей на высокотехнологичную профессиональную продукцию может быть в полной мере не удовлетворен. В дальнейшем могут возникнуть проблемы в сфере услуг, в том числе на транспорте, по мере износа импортных комплектующих, устаревания соответствующего оборудования, требующего квалифицированного обслуживания иностранными специалистами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что российские потребители могут столкнуться с дефицитом предложения привычной им продукции.

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