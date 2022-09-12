Москва, 12 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В России в первую очередь можно ждать снижения качества товаров и услуг в сферах, где речь идет о высокотехнологичной продукции, базирующейся на технологиях в области микроэлектроники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

«Речь идет в первую очередь о продукции профессионального назначения — в том числе в отраслях, связанных с музыкальным производством, фото, видео и т.п., — сказал Мастеров. — Есть риск, что параллельный импорт будет направлен прежде всего на удовлетворение спроса широких категорий потребителей, а также промышленности, в то время как спрос узкой категории потребителей на высокотехнологичную профессиональную продукцию может быть в полной мере не удовлетворен. В дальнейшем могут возникнуть проблемы в сфере услуг, в том числе на транспорте, по мере износа импортных комплектующих, устаревания соответствующего оборудования, требующего квалифицированного обслуживания иностранными специалистами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что российские потребители могут столкнуться с дефицитом предложения привычной им продукции.