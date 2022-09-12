Уфа, , 11:42 — REGNUM 50 нарушений в деятельности автошкол выявили в Башкирии. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Автошкола Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Сообщается, что сотрудники прокуратуры региона провели проверки автошкол из-за участившихся случаев дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. В результате они выявили более 50 нарушений в деятельности образовательных учреждений, осуществляющих подготовку водителей.

Отмечается, что в городе Дюртюли, а также Хайбуллинском и Салаватском районах в автошколах не проводились предрейсовые медосмотры инструкторов, техосмотры автомобилей. Некоторые из автошкол в своей работе использовали автотранспортные средства без полисов обязательного страхования гражданской ответственности.

Сообщается, что в некоторых образовательных организациях отсутствовали актуальные наглядные материалы, методические пособия, манекены для обучения технике оказания первой помощи.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе автошкол, связанные с недостатками учебных автомобилей (отсутствие аптечек, неработающие приборы освещения, несъемные дублирующие педали, отсутствие дублирующих зеркал заднего вида, установка шин не по сезону).

Сообщается, что по итогам проверок было внесено 34 представления, от руководства автошкол было потребовано организовать учебный процесс в соответствии с действующим законодательством.

В отношении шести должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях. Проверки продолжаются, пояснили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что проверку автошкол в Башкирии поручил организовать прокурор республики Игорь Пантюшин.

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