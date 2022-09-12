Чебоксары, , 11:38 — REGNUM 15 сентября в Поволжье откроется межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы», посвящённый труженикам тыла и строителям оборонительных рубежей. Он объединит три региона — Чувашию, Башкирию и Ульяновскую область, сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры Чувашии.

Реконструкция Сурского рубежа Cap.ru

Марафон «Рубежи Победы» откроется в Чебоксарах 15 сентября в государственной филармонии. Он посвящён памяти тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, в том числе героизму строителей оборонительных рубежей. Мероприятия продлятся до середины октября: запланированы выставки, уроки мужества, концертные программы, а также научно-практическая конференция.

В рамках открытия в Чебоксарах будет представлена передвижная выставка об истории строительства рубежей обороны и трудовом подвиге жителей Чувашии, Башкирии и Ульяновской области. Также состоится концерт с участием творческих коллективов трёх регионов.

Из Чебоксар эстафету примут Алатырь и Шемурша, где мероприятия состоятся 23 сентября и 30 сентября. Затем фестиваль пройдёт в Димитровграде (29 сентября), Ишеевке (1 октября) и Ульяновске (14 октября) Ульяновской области. Фестиваль закроется 25 октября в Уфе.

Министр культуры Чувашии Светлана Каликова отмечает, что цель фестиваля — объединить регионы Поволжья «деле патриотического воспитания молодёжи». Она напомнила, что ранее совместный патриотический марафон проводился совместно с Татарией, показав «востребованность и актуальность подобных мероприятий в наше время».

Отметим, что Чебоксары, Ульяновск и Уфа удостоены почётного звания «Город трудовой доблести».

Подробнее: Чувашия и Татария проведут марафон «Подвиг в тылу»

Как сообщало ИА REGNUM , в марте 2022 года проводился марафон памяти строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые возводились в 1941–1942 годах во время Великой Отечественной войны. В рамках проекта прошли научно-практическая конференция, уроки мужества, выставки.