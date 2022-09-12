Якутск, 12 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Во всех районах и городских округах Якутии начался отопительный сезон, заявил заместитель руководителя Департамента энергетики, оперативного контроля и жилищной политики Министерства ЖКХ и энергетики Вячеслав Долгунов. При этом глава региона Айсен Николаев в передаче «Прямой разговор» отметил, что ему поступают жалобы из Якутска на отсутствие тепла в квартирах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября в оперативном штабе региона.

Отопление

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«В Якутске до 15 сентября тепло должно быть запущено во все жилые дома. Есть обращения в мой адрес об отсутствии тепла в тех или иных домах. Уверен, что администрация города и управляющие компании решат все вопросы», — сказал Айсен Николаев.

По словам Вячеслава Долгунова, последним, где дали отопление, стал Олёкминский район. В арктических районах отопительный сезон начался ещё в августе. Всего в республике функционируют 1164 котельные.

В отдалённые населённые пункты продолжают завозить топливо для котельных. Доставка выполнена на 80% от плана, завершить её намерены до 25 октября. К этому времени на отдалённые территории обещают доставить 530 тонн топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Олёкминске задержали работы по строительству новой нефтяной котельной вместо старой угольной.