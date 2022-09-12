Торонто, Канада, , 11:37 — REGNUM Британский исполнитель Гарри Стайлс стал обладателем премии Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival или TIFF). Об этом 12 сентября пишет Variety.

Гарри Стайлс Цитата из клипа Late Night Talking

Награду артист получил за роль в картине «Мой полицейский» — это первая актёрская премия для Стайлса. На церемонии вручения музыкант выступил с речью: »Большое спасибо всем присутствующим от имени нашей команды за эту замечательную, замечательную награду. Нам всем очень понравилось работать над этим фильмом. И мы надеемся, что вам он тоже понравится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актёр Брендан Фрейзер также получил премию кинофестиваля в Торонто. Он признался, что что в последний раз он получал какую-либо награду около 43 лет назад.

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