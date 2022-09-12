Таллин, , 11:36 — REGNUM Предлагаемые правительством Эстонии меры поддержки бизнеса страны в период рекордно высоких цен на энергоносители должны опираться на «три кита». Об этом порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR заявил министр предпринимательства и инфотехнологий Кристьян Ярван.

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Во-первых, считает он, такая помощь не должна запоздать и должна быть оказана вовремя. Во-вторых, она должна точно дойти до тех, кто в ней действительно нуждается. И, в-третьих, должен быть сохранен принцип равного обращения.

«Кроме того должны учитываться и другие приоритеты государства, требующие расходов. Есть и другие возможные меры, некоторые более направленные, некоторые — менее», — добавил Ярван.

Как отмечает издание, точного ответа на вопросы обеспокоенных предпринимателей пока нет. В правительстве сообщили, что приступят к обсуждению темы — помощи предприятиям — лишь после 20 сентября нынешнего года.

Однако, как уверяет ERR, уже известно, что кабинет министров хочет спасать только крупные предприятия. «Если государство придет на помощь крупным игрокам, то снижение потребления у этих компаний повлияет на цену для всех», — отметил министр.

Один из главных вопросов — будет или нет предоставляться электричество в виде универсальной услуги фирмам. И не случится ли так, что правительство прибегнет к избирательным решениям: одним предоставит электричество по льготным ценам, другим — нет.

Малый и средний бизнес выражают беспокойство, достанется ли им что-нибудь от правительственного пирога поддержки. Если нет, то, прогнозируют они, целые отрасли национальной экономики ждут банкротство и массовое увольнение работников, пишет ERR.