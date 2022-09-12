Луганск, 12 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 35 боевиков ВСУ и три бронетранспортера, сообщили 12 сентября в Народной милиции ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники», — говорится в телеграм-канале ведомства.

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